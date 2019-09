Auf dem Dach der ALDI SUISSE-Zweigniederlassung in Perlen (LU) entsteht in diesem Herbst eine Photovoltaikanlage. Die Fläche auf dem Dach des Verteilzentrums wird an den Partner aventron AG vermietet, welcher künftig nachhaltig produzierten Strom für 2000 Haushalte bereitstellen wird. Foto © Aldi Suisse AG Mit dem Bau der Anlage setzt ALDI SUISSE einen weiteren Meilenstein...

