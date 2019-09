"Generell wird überschätzt, welchen Einfluss Transporte - insbesondere die mit dem Schiff - auf die CO2-Bilanz haben."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Klarmann, die Klimadebatte, der Klimawandel, die Erderwärmung ist - endlich ist man versucht zu sagen - in der breiten Bevölkerung angekommen. Spüren Sie ein steigendes Interesse am Thema, welchen Einfluss unsere Ernährung auf das Klima hat? Manuel Klarmann: Ja. Noch vor Greta Thunberg sagten in einer Umfrage in Deutschland 37%

Den vollständigen Artikel lesen ...