EUR/USD notiert am Montag um 1,0990 - Greenback Seitwärtsbewegung unter dem 2019 Hoch - August Produktion PMI erwartet uns als nächstes - Die Gemeinschaftswährung notiert zum Beginn der Woche in einer schmalen Range und so wird der EUR/USD nahezu unverändert um 1,0990 gehandelt, während die US Märkte wegen einem Feiertag geschlossen bleiben. EUR/USD ...

