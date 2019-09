Vor allem die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen bis 750 Kilowatt treibt weiter den Markt in Deutschland. Der 52-Gigawatt-Deckel für die Solarförderung rückt damit immer näher. Im September sinken die Einspeisevergütungen und Marktprämien um weitere 1,4 Prozent.Der Photovoltaik-Zubau lag im Juli in Deutschland nach Angaben der Bundesnetzagentur bei 291,735 Megawatt. Dies sind gut 20 Megawatt mehr als im Monat davor. Weiterhin starker Treiber des Zubaus in Deutschland sind Dach- und Freiflächenanlagen bis 750 Kilowatt, die außerhalb der Ausschreibungen installiert werden. Gerade einmal sechs Zuschläge ...

