Die am Morgen veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone gaben dem Markt keine Impulse.Frankfurt - Der Euro hat am Montag zum US-Dollar etwas nachgegeben. Am Vormittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,0978 Dollar. Zugelegt hat derweil der Schweizer Franken. So notiert der Euro inzwischen mit 1,0869 Franken deutlich unter der Marke von 1,09 Franken. Und auch der Dollar gab zum Franken etwas nach und kostet am Vormittag 0,9900 Franken. Vor dem Wochenende ist der Euro...

Den vollständigen Artikel lesen ...