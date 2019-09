FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES SMART METERING TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL W.') - TARGET 545 (650)P - CREDIT SUISSE RESUMES CRODA INTERNATIONAL WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 4000 P - CREDIT SUISSE RESUMES JOHNSON MATTHEY WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 4200 PENCE - CREDIT SUISSE RESUMES VICTREX WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 2700 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1645 (1620) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.09% TO 7214 (CLOSE: 7207.18) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7100 (7200) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 800 (770) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PLC TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 5700 (4850) PENCE - GOLDMAN RESUMES MARKS & SPENCER WITH 'SELL' - TARGET 170 PENCE - HSBC CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2450 (2600) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 1575 (1325) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6600 (6400) PENCE - 'BUY' - MS CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 200 P - RBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 2400 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DECHRA PHARMA PRICE TARGET TO 2500 (2100) P - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 650 (635) PENCE - 'BUY'



