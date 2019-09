Sodala, die Grafik zu den aneinandergereihten Heftrücken des Börse Social Magazine sind immer der Auftakt für Endphase vor Erscheinung einer neuen Ausgabe. Diesmal geht es um Nachhaltigkeit. Die Heftrücken zeigen: Im August war der Markt etwas schwächer, die beste Aktie Do&Co..DO&CO ( Akt. Indikation: 87,20 /87,70, -2,83%) Und was stellt das Sujet links neben den Hetrücken dar? Nun, ein neues Eventformat für Abonnenten des Börse Social Magazine. Mehr dazu morgen. Aber save the date 17.9. Abends in Wien und wer noch nicht Abonnent ist: http://www.boerse-social.com/magazine . Das Highlight des heutigen Handelstages kommt erst nach Marktschluss. Die Beobachtungsliste, die für den neuen ATX massgeblich ist. Mehr dazu natürlich ...

