Der EUR/JPY ist mit dem frühen Handel zum neuen Jahrestief von 106,40 gefallen - US Märkte bleiben wegen einem Feiertag geschlossen - Deutscher PMI Produktion überrascht negativ - Nach der Bodenbildung am neuen 2019 Tief in der Nähe der 116,40, konnte sich der EUR/JPY zur 116,70 erholen. EUR/JPY schaut auf Handel, Risikotrends Das Paar fällt am ...

