Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg eine zügige Regierungsbildung angemahnt. "Nach den Landtagswahlen müssen die Parteien schnellstmöglich vom Wahlkampf- in den Aktionsmodus umschalten", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Montag.



Die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg müssten "zügig und verantwortungsvoll" mit Gesprächen über die Regierungsbildung beginnen. "Die künftigen Landesregierungen müssen hart daran arbeiten, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen", fügte Lang hinzu. Man müsse die Bürger vor Ort wieder "von der Gestaltungskraft von Politik" überzeugen.