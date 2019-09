Google bestätigt, dass der Internet-Konzern das neue Gerät "Mate 30" angesichts der US-Sanktionen gegen Huawei nicht mit Apps und Diensten versorgen wird.Berlin - Huawei wird sein neues Top-Smartphone ohne vorinstallierte Google-Apps am 19. September in München vorstellen. Google bestätigte am Montag, dass der Internet-Konzern das neue Gerät mit dem Namen Mate 30 angesichts der US-Sanktionen gegen Huawei nicht mit Apps und Diensten versorgen wird. In Europa wäre das Fehlen der Google-Angebote wie Karten, Youtube oder die App-Plattform Play...

