Solarstrom wächst, Windenergie schwächelt. Bei der Biomasse ist der Förderdeckel zur Erlangung der Flexibilitätsprämie für bestehende Biomasseanlagen erreicht. Betreiber haben nun noch 15 Monate Zeit, um die Flexibilitätsprämie in Anspruch zu nehmen. Im Juli ist der Photovoltaik-Zubau in Deutschland weiter angewachsen. Waren es im Juni noch 235 Megawatt, stieg der Zubau im Juli auf 292 Megawatt an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...