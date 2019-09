Laut dem CFTC Commitment of Traders Report haben sich die Netto-Long-Positionen im USD in den letzten 3 Wochen kaum verändert, stellt das Research-Team der Rabobank fest. Wichtigste Zitate "Zum dritten Mal in Folge sind die Netto-Short-Positionen im GBP gesunken. Das ist gegen den Trend der letzten 12 Wochen." "Die Netto-Positionen im EUR sind seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...