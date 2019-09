Händler sprachen von einem vergleichsweise impulslosen Handel bei tiefen Volumen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Gewinnen in den September gestartet. Allerdings gingen es die Börsianer eher ruhig an. Händler sprachen von einem vergleichsweise impulslosen Handel bei tiefen Volumen, wurde doch an der Wall Street wegen des Feiertags "Labor Day" nicht gehandelt. Ob August oder September: Die im Handel diskutierten Themen haben nicht geändert.

