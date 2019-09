Um eine Neuwahl herbeizuführen, braucht Premierminister Boris Johnson indes die Unterstützung von zwei Dritteln aller Abgeordneten im Unterhaus.London - Die britische Regierung will im Fall einer Niederlage im Parlament beim Ringen um einen No-Deal-Brexit in dieser Woche eine Neuwahl herbeiführen. Entsprechende Medienberichte wurden auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend aus Regierungskreisen bestätigt. Kurz zuvor hatte Premierminister Boris Johnson in einer Erklärung vor dem Regierungssitz Downing Street beteuert: &

Den vollständigen Artikel lesen ...