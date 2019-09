Anleger können erstmals mit Beträgen ab CHF 2'000 ihr persönliches Portfolio entlang von 16 Zukunftsthemen digital zusammenstellen.Zürich - Green Bonds und ESG-Produkte sind auf dem Weg zum Hype. Doch Anleger wissen oftmals kaum, in welche Unternehmen die Portfolio Manager investieren und welchen Impact das Ganze hat. Zu komplex und intransparent sind die Investments. Genau hier setzt Yova an. "Jeder sollte die Möglichkeit haben, sein Geld so anzulegen, wie es seinen Vorstellungen und Werten entspricht," erklärt Tillmann Lang...

Den vollständigen Artikel lesen ...