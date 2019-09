Nach dem Allzeithoch bei 296,75 Euro brach der Kurs der Adidas-Aktie ISIN: DE000A1EWWW0 bis 253,20 Euro weg und danach gab es eine Gegenbewegung, die Anlass zu einem neuen Trade sein könnte. Der Kurs ist an der aufsteigenden 100-Tage-Linie nach oben abgeprallt. Es sieht so aus, als ob sich dieser Bereich als ziemlich stabil erweist und die Bullen keine weiteren Kursverluste mehr zulassen. Die Chartindikatoren sind in den positiven Bereich gewandert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...