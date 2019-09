EUR/USD fällt zum neuen 2019 Tief von 1,0930 - Greenback bleibt über 99,00 - Eurozonen Erzeugerpreise und US ISM Produktion im Fokus - Die Gemeinschaftswährung bleibt in dieser Woche unter starken Abwärtsdruck und so fiel der EUR/USD zum neuen Jahrestief von 1,0930. EUR/USD schaut auf Daten, USD Dynamik Das Paar fällt am Dienstag den siebten Tag ...

