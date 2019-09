Die Bullen ließen das Paar über die Angebotszone von 1,3350 steigen - Dies unterstützt die Aussichten auf einen Ausbau der positiven Bewegung - Der USD/CAD stieß über der starken Angebotszone in der Mitte der 1,3300 auf Akzeptanz und so konnte während der europäischen Sitzung am Dienstag das neue 2,5-Monatshoch gebildet werden. Die positive Dynamik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...