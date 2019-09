Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Johann David Wadephul (CDU), hat den Überfall auf einen türkischstämmigen Bundeswehrsoldaten in Berlin als "Skandal" bezeichnet. "Wer als deutscher Staatsbürger die Uniform tragen kann, bei dem spielen Herkunft, Name, Religion, Geschlecht und sexuelle Orientierung keine Rolle. Was zählt sind Kameradschaft und Einsatz getreu dem Eid", sagte Wadephul am Dienstag.



Ein solches Geschehen werde nicht geduldet. "Die Täter werden in einem rechtsstaatlichen Verfahren zur Rechenschaft gezogen werden", so der Unionsfraktionsvize weiter.