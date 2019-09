Mit drei neuen Führungskräften baut das Departement «Impact Advisory and Finance» Präsenz und Angebot für Kunden weiter aus.Zürich - Die Credit Suisse verstärkt mit der Einstellung von drei Führungskräften in Singapur, Zürich und London ihr Engagement für die wachsenden Bereiche Impact Investing und nachhaltige Anlagen. Die Neueinstellungen folgen auf die Ankündigung vom vergangenen April, dass Daniel Wild neu die Leitung der Einheit «Environmental, Social and Governance (ESG) Strategy» innerhalb des Departements...

