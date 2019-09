Nach dem verlängerten Labor-Day-Wochenende ist die Wall Street am Dienstag schwach in die neue Woche und den September gestartet.New York - Nach dem verlängerten Labor-Day-Wochenende ist die Wall Street am Dienstag schwach in die neue Woche und den September gestartet. Der Leitindex Dow Jones weitete sein Minus eine Dreiviertelstunde nach dem Börsenstart auf 1,46 Prozent und 26 018,44 Punkte aus. Dabei belasteten unter Druck stehende Boeing -Aktien wegen der Misere mit dem 737 Max und schwache Stimmungsdaten aus der...

