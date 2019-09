Der Swiss Market Index (SMI) schliesst 0,72 Prozent tiefer auf 9'852,70 Punkten (Tagestief 9'829).Zürich - Die Schweizer Börse hat am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Der SMI gab im frühen Handel ab, konnte sich im Verlauf des Vormittags dann aber wieder etwas nach oben arbeiten. Am Nachmittag drückten dann US-Konjunkturdaten den Leitindex wieder tiefer ins Minus. Die mit dem Handelskonflikt verbundenen Konjunkturängste und das Hin und Her im Zusammenhang mit dem Brexit hätten den...

Den vollständigen Artikel lesen ...