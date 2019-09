Nach einer starken Vorwoche fällt der Leitindex Dow Jones am Dienstag um 1,08 Prozent auf 26'118,02 Punkte.New York - Nach dem verlängerten Labor-Day-Wochenende ist die Wall Street schwach in den September gestartet. Nach einer starken Vorwoche fiel der Leitindex Dow Jones am Dienstag um 1,08 Prozent auf 26 118,02 Punkte. Dabei belasteten unter Druck stehende Boeing-Aktien sowie enttäuschende Stimmungsdaten aus der US-Industrie. Anleger zeigten sich ausserdem weiter beunruhigt vom schwelenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...