Das britisches Parlament kann am Mittwoch über ein Gesetz abstimmen, das eine weitere Brexit-Verschiebung möglich macht. Das Parlament stimmte am Dienstag dafür, am Mittwoch die Tagesordnung des Parlaments für eine Abstimmung über eine entsprechende Gesetzesvorlage zu öffnen, die Premierminister Boris Johnson zwingen könnte, gegen seinen Willen den Brexit unter bestimmten Bedingungen zu verschieben.



