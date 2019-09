Jüngste Aufwärtsbewegung konnte nicht ausgebaut werden und so kommt es zu einem Rückzug vom 1550 $ Widerstand - 100-Stunden-SMA und steigende Trendlinie bieten eine Unterstützung - Gold steht am Mittwoch erneut unter Verkaufsdruck und so wurde ein Teil der vorherigen starken Gewinne zur 1550 $ abgebaut. Am Dienstag kam es zu einem Ausbruch über ...

