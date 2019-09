Unabhängig voneinander diskutieren die Parteien, welche Maßnahmen zum Klimaschutz sie ergreifen wollen. Das Thema steht außerdem auf der zurzeit laufenden Vorstandsklausur der Unionsfraktion in Potsdam.In gut zwei Wochen soll das Klimakabinett konkrete Vorschläge für die zukünftige Klimapolitik der Bundesregierung vorlegen. Bei CDU und CSU scheinen die entsprechenden Diskussionen jetzt in die heiße Phase zu gehen. Zum einen ist bei der Vorstandsklausur der Unionsfraktion, die am Mittwoch und Donnerstag in Potsdam stattfindet, neben dem Bundeshaushalt 2020, der inneren Sicherheit und künstlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...