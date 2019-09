Der Rektor der Universität Zürich tritt die Nachfolge von Fritz Schiesser an, der Ende April 2019 von seinem Amt zurückgetreten war.Bern - Der Bundesrat hat auf Antrag von WBF-Vorsteher Guy Parmelin Michael Hengartner zum neuen Präsidenten des ETH-Rates gewählt. Der 53-Jährige tritt damit die Nachfolge von Fritz Schiesser an, der Ende April 2019 von seinem Amt zurückgetreten war. Hengartner ist seit 2014 Rektor der Universität Zürich. Er wird sein neues Amt am 1. Februar 2020 beginnen. Michael Hengartner wurde 2014 zum...

