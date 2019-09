In einer Kurzstudie untersucht EuPD Research im Auftrag von E3/DC, wie sich der Weiterbetrieb von Photovoltaik-Anlagen nach dem Auslaufen der Einspeisevergütung am besten darstellen lässt. Demnach können vor allem Speicher und Elektroautos den Eigenverbrauch optimieren.Das Auslaufen der staatlich garantierten Einspeisevergütung für Strom aus Photovoltaik-Anlagen könnte den Markt für Elektroautos in Deutschland anschieben. Das zeigt ein Kurzstudie von EuPD Research im Auftrag von E3/DC. Als Grund nennt die Studie, dass Besitzer von Photovoltaik-Altanlagen Alternativen zur Netzeinspeisung finden ...

