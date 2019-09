In Regensburg ist eine weibliche Person nahe einer Bahnstrecke tot aufgefunden worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag im Westen er Stadt, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Mittwoch mit.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hätten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben, so die Beamten. Demnach war die Leiche von einer Frau aus einem fahrenden Zug gesehen und bei der Polizei gemeldet worden. Bei der toten Frau dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine 84-jährige Seniorin aus Wenzenbach handeln, die seit Dienstagnachmittag vermisst worden war.