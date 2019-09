Basierend auf der Now Platform liefern die Now Mobile und Mobile Onboarding Apps intuitive Mitarbeitererfahrungen und machen den Arbeitsalltag einfacher.Santa Clara - ServiceNow kündigt die allgemeine Verfügbarkeit seines New York Releases für die Now Platform an. Das neue Release ermöglicht native Mobile-Erfahrungen für die tägliche Arbeit im gesamten Unternehmen. Mitarbeiter profitieren nun von mobilen Erfahrungen, wie sie sie aus ihrem Privatleben kennen. Dadurch werden alltägliche Arbeitsaufgaben erleichtert, damit Arbeit weniger Arbeit...

