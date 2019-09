Die Gewinnerliste im MDAX wurde am Mittwoch von Kion Group ISIN: DE000KGX8881, Aurubis und Norma Group angeführt. Das Kion Group ganz oben auf dem Treppchen stand, freut uns ganz besonders, da wir erst am Montag im RuMaS Express-Service einen Trade auf Kion Group vorgeschlagen hatten. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir einen Einstiegskurs genannt und dafür ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, dass zu diesem Zeitpunkt ...

