Die Unternehmen wollen gemeinsam leistungsstarke Zellen für Boschs 48-Volt-Batterie spezifizieren, CATL soll die Zellen dann konzipieren, entwickeln und produzieren. Bosch sieht in der 48-Volt-Hybridisierung in Zukunft den Mindeststandard im Fahrzeugmarkt.Bosch und Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) haben im Bereich der Batteriefertigung eine langfristige strategische Kooperation vereinbart. Wie Bosch am Donnerstag mitteilte, wollen die Partner gemeinsam leistungsstarke Batteriezellen für Boschs 48-Volt-Batterien spezifizieren, die CATL dann den Bosch-Anforderungen entsprechend ...

