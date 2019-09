Event 12. September 2019 | IT-Entscheider aus KMU und Grossfirmen treffen sich am NetApp Technology Forum in Zürich.Wallisellen - Der hybriden Cloud gehört die Zukunft. Doch wie können die unterschiedlichen Ressourcen zu einem Ganzen vereint werden, sodass es nicht beim Patchwork bleibt? Mit dem Data-Fabric-Konzept hat NetApp eine Antwort auf diese Herausforderung. Die Cloud ist längst eine feste Grösse in der Unternehmens-IT, und dies aus gutem Grund: Nur Cloud-Architekturen bieten jenen Grad an...

Den vollständigen Artikel lesen ...