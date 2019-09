Bei der 9. Ausgabe des TOP 100 Swiss Startup Award belegen Flyability, Lunaphore und Ava Women die TOP 3 Plätze.Zürich / Lausanne - Schweizer Startups spielen in der globalen Champions League. Das war die Botschaft des TOP 100 Swiss Startup Awards an dem mehr als 700 internationale Investoren, Startups, Corporates und Startup-Experten die besten Startups der Schweiz feierten. Die 9. Ausgabe des TOP 100 Swiss Startup Award wurde in Zusammenarbeit mit Credit Suisse, SVC, Swiss Prime Site...

