EUR/USD nach ADP wieder in der Mitte der 1,10 - Aufwärtsbewegung scheitert knapp vor der 1,1070 - US ADP Arbeitsmarktbericht im August das er als erwartet - Die positive Entwicklung der europäischen Währung hat nachgelassen und so fiel der EUR/USD zur 1,1050. EUR/USD baut Gewinne mit US Daten ab Das Paar konnte heute zur 1,1070 steigen, da es zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...