Der wichtige Widerstand im Bereich der 106,70/75 konnte überwunden werden - Kurzfristig ist aus technischer Sicht mit einem Ausbau der Aufwärtsbewegung zu rechnen - Der USD/JPY baute seine starken Gewinne aus und so notiert er am Donnerstag bereits den zweiten Tag in Folge im grünen Bereich, während er in der vergangenen Stunde das neue 3-Wochenhoch ...

