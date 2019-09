"Viele Manager begreifen immer noch nicht, dass die Zeit drängt, zu handeln. Ich will alte Zöpfe und Krawatten abschneiden und habe damit bei mir selbst begonnen!"Zürich - In Sachen Innovation und Digitalisierung wird viel geredet, aber zu wenig gehandelt: "Wo sind die engagierten Zukunftsgestalter der Schweiz?" fragt sich Ewa Ming. Die Unternehmerin und langjährige Macherin der SuisseEMEX will mit dem neuen Eventformat "Business Innovation" der Schweizer Wirtschaft neue Impulse für zukunftsorientiertes, nachhaltiges Wirtschaften geben.

Den vollständigen Artikel lesen ...