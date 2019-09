Digitale Ethik zählt laut Analysten zu den Top-Technologiethemen des Jahres 2019 - doch lediglich jede zweite Firma sieht sich selbst in puncto digitale Verantwortung als gut oder sehr gut aufgestellt.Düsseldorf - Digitale Ethik zählt laut Analysten zu den Top-Technologiethemen des Jahres 2019 - doch der Trend ist in vielen deutschen Unternehmen noch nicht angekommen: Lediglich jede zweite Firma sieht sich selbst in puncto digitale Verantwortung als gut oder sehr gut aufgestellt. Noch kritischer schätzen die Unternehmen ihren allgemeinen Stand der Digitalisierung ein - nur 33 Prozent...

