Die solide Wirtschaftslage und tiefe Zinsen fördern die Nachfrage nach Wohneigentum.Schwyz - Die solide Wirtschaftslage und tiefe Zinsen fördern die Nachfrage nach Wohneigentum. Gleichzeitig werden im Kanton Schwyz nur wenige neue Eigentumsprojekte entwickelt, was deren Wert unentwegt steigen lässt. Die inserierten Wohnungsmieten haben sich hingegen abermals leicht reduziert. Am Immobilien-Business-Brunch vom 05.09.2019 im Bären in Einsiedeln nahm Patrick Schnorf von...

Den vollständigen Artikel lesen ...