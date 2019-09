150 Millionen Euro Schaden in der Landwirtschaft, davon mehr als 100 Millionen Euro durch Hitze und schlechte Niederschlagsverteilung, heißt es in einer Meldung von der Österreichische Hagelversicherung. Grafik © Österreichische Hagelversicherung Auch das Jahr 2019 hat es in sich. So war der heurige Sommer der zweitwärmste in der langjährigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...