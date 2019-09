Konkret wird das Segment "Investor Client Services" (ICS) in "Global Markets" umbenannt, wobei die beiden Unterdivisionen Aktien und FRC ("foreign exchange, rates and credit") zusammengeführt werden.Zürich - Die Grossbank UBS organisiert ihre Investment-Banking-Sparte neu. UBS-Kreise bestätigten entsprechende Medienberichte gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Konkret wird das Segment "Investor Client Services" (ICS) in "Global Markets" umbenannt, wobei die beiden Unterdivisionen Aktien und FRC ("foreign exchange, rates and credit") zusammengeführt...

