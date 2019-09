Der langjährige Präsident verstarb im Alter von 95 Jahren in einem Krankenhaus in Singapur.Harare - Der langjährige Präsident Simbabwes, Robert Mugabe, ist tot. Er starb im Alter von 95 Jahren in einem Krankenhaus in Singapur. Sein Nachfolger, Emmerson Mnangagwa, bestätigte am Freitag entsprechende Berichte. Auf Twitter schrieb Mnangagwa, Mugabe sei ein Befreiungsheld gewesen, der sein Leben der Emanzipation seines Volkes gewidmet habe. Dieses dürfte dieser Einschätzung kaum zu...

