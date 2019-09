USD scheiterte daran die US Daten induzierte Aufwärtsbewegung vom Donnerstag auszubauen - Jüngste Optimismus gegenüber US-China Handelsgespräche bleibt unterstützend - Fokus liegt am Freitag auf US Arbeitsmarktbericht und Powell Rede - Der AUD/USD verzeichnet am Freitag einen Gewinn und aktuell notiert in der Nähe des Mehrwochenhoch um 0,6825/30. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...