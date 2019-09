Robert Mugabe kämpfte an vorderster Front, um Simbabwe von der kolonialen Unterdrückung zu befreien. Als Herrscher richtete er sein Land wirtschaftlich zugrunde. Zwei Jahre nach seiner Absetzung ist er nun gestorben.

Robert Mugabe ist tot. Der frühere Präsident von Simbabwe starb am Freitag im Alter von 95 Jahren in Singapur, wo er sich wegen einer medizinischen Behandlung aufgehalten hatte. "In größter Trauer teile ich mit, dass Simbabwes Gründungsvater und früherer Präsident, Genosse Robert Mugabe, von uns gegangen ist", schrieb Präsident Emmerson Mnangagwa auf Twitter. Mugabe war fast 40 Jahre lang an der Macht - seit der Unabhängigkeit des damaligen Rhodesiens von Großbritannien 1980. Er wandelte sich vom Freiheitshelden, der nach einem Jahrhundert der Kolonialherrschaft für Aussöhnung zwischen Schwarzen und Weißen sorgte, hin zu einem machtbesessenen Autokraten. 2017 trat er zurück.

Obwohl Mugabe in späteren Jahren höchst umstritten war, zollten ihm Politiker Respekt. "Mugabe war eine Ikone der Befreiung", schrieb Präsident Mnangagwa. Die südafrikanische Regierung würdigte Mugabe als "furchtlosen pan-afrikanischen Freiheitskämpfer". Der simbabwische Oppositionspolitiker David Coltart twitterte, Mugabes Vermächtnis sei seine Rolle bei der Beendigung der Herrschaft der weißen Minderheit.

Mugabe engagierte sich bereits in den 1960er Jahren im politischen Kampf gegen die Kolonialherrschaft. Dafür musste er über zehn Jahre lang ins Gefängnis. Nach seiner Haftentlassung ging er in den Untergrund und wurde einer der bedeutendsten Guerillaführer im Kampf gegen ...

