Die bayerische Staatsregierung lässt sich "Zentrum Wasserstoff Bayern" in Nürnberg einiges kosten. Es sind erste Pilotprojekte geplant, die die Wasserstoffstrategie des Bundeslandes beflügeln sollen.Das neue "Zentrum Wasserstoff Bayern" - kurz H2.B - in Nürnberg ist am Donnerstag offiziell gegründet worden. Es hat Anwendungen und Projekte im kompletten Wasserstoffkreislauf von der Erzeugung bis zum Verbrauch im Blick. Zentral geht es um Speicherung und Transport des Gases Wasserstoff. Für anfangs 10 Millionen Euro will die bayerische Regierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine "Wasserstoffstrategie" ...

