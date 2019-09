Alles in allem steuern die wichtigsten europäischen Aktienmärkte auf ihre dritte Handelswoche mit Gewinnen zu.Paris - Vor den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten für August haben sich Europas Börsen am Freitag stabil bis moderat im Plus gezeigt. Eine kleine Lockerung der chinesischen Geldpolitik brachte kurzzeitig am späteren Vormittag positive Impulse. Das hielt jedoch nicht lange, denn China senkte lediglich den Mindestreservesatz, was den heimischen Banken die Kreditvergabe erleichtert.

