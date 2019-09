Die People's Bank of China (PBOC) hat eine Senkung ihres Reserve Requirement Ratio (RRR) ab Montag, 16. September, um 0,50%, angekündigt. Einige Banken werden eine doppelte Dosis der Reduzierung erhalten - 100 Basispunkte in zwei Phasen. Peking schätzt, dass die Kürzung rund 900 Milliarden Yuan freisetzen wird - was rund 128 Milliarden Dollar an ...

