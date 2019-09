Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) scharf kritisiert. Am schlimmsten seien für sie "Menschen, die so tun, als würden sie was machen", die die Möglichkeit hätten, etwas zu machen, sich aber dagegen entscheiden, sagte Neubauer der Wochenzeitung "Die Zeit".



Deshalb sei für sie Merkel auch schlimmer als der US-Präsident Donald Trump. Wenn sich an der Haltung der deutschen Politik nichts ändere, werde das "schicksalhaft für Deutschland", so die Klimaaktivistin weiter. Wenn Deutschland das 1,5-Grad-Ziel nicht erreiche, sei es "utopisch, dass es weltweit klappt". Die Bundeskanzlerin habe "unfassbare Möglichkeiten, am 20.09., aber auch darüber hinaus", sagte Neubauer der Wochenzeitung "Die Zeit".