Die jüngste Rally an der Wall Street ist am Freitag infolge mauer Arbeitsmarktdaten etwas abgeflacht.New York - Die jüngste Rally an der Wall Street ist am Freitag infolge mauer Arbeitsmarktdaten etwas abgeflacht. Nachdem die US-Wirtschaft im August weniger Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet, musste der Dow Jones Industrial im frühen Handel zuerst um weitere Gewinne kämpfen. Nach der ersten Handelsstunde schaffte es der Leitindex aber mit 0,28 Prozent ins Plus auf 26 803,56 Punkte.

