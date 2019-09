economiesuisse ruft und sie kommen immer noch. Die jungen (wenige) und gestandenen (viele) Manager in der Einheitstracht (Nadelstreifen, dunkles Zwirn). Coole Location (StageOne), eine realitätsnahe tiefe prozentuale Vertretung von Frauen.Oerlikon - economiesuisse ruft und sie kommen immer noch. Die jungen (wenige) und gestandenen (viele) Manager in der Einheitstracht (Nadelstreifen, dunkles Zwirn). Coole Location (StageOne), eine realitätsnahe tiefe prozentuale Vertretung von Frauen. Und eine erfrischende Böe Zukunft dank den jugendlichen Finalisten von "Jugend debattiert" (YES 2019). Von Helmuth Fuchs Die Themen sind...

Den vollständigen Artikel lesen ...